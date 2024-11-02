S&P Türkiye’nin notunu artırdı

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin son revizyonlarını yayımladı. S&P, Türkiye'nin kredi notunu B+ seviyesinden bir kademe yükselterek BB- seviyesine çıkardı. Bu not artırımı ile birlikte Türkiye'nin kredi notu, piyasalar tarfından genel bir kanı olarak kabul edilen, B+ seviyesinin işaret ettiği 'Yüksek Derece Spekülatif' görünümden, 'Spekülatif' görünüm seviyesine yükselmiş oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığı daralmıştır ve bu durum 2022'den bu yana cari işlemler açığındaki GSYH'nin yaklaşık 4 puanlık düşüşünde görülmektedir. Görünüm, yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik önümüzdeki 12 ay boyunca dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan. TCMB'nin sıkı parasal duruşu, Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemi dolarsızlaştırmasını sağladı" denildi. S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise durağan olarak belirledi.