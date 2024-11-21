S&P’den Türk bankaları için önemli değerlendirme

S&P Global Ratings, dış dengesizliklerin azaldığını bu durumda Türk bankaları için daha düşük ekonomik riskler gördüğünü açıkladı.

İSTİKRARLI TÜRK LİRASI

Kredi derecelendirme Kurumu, TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikasına da değinerek "Bu durum, kredilerde güçlü bir yavaşlama, enflasyonda düşüş, daha istikrarlı bir Türk lirası ve Türkiye'nin dış hesaplarında yeniden dengelenme ile sonuçlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

S&P Global Ratings raporunda şu ifadelere yer verildi:

-Dezenflasyonun kademe şekilde devam etmesini bekliyoruz.

-TCMB önümüzdeki yıl faiz indirimine gidebilecek olsa da, reel faiz oranlarının artık pozitif olması nedeniyle sıkı finansman koşullarının devam etmesini bekliyoruz.

-Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinin mevcut beklentilerimizin ötesinde yavaşlaması, GSYH büyümesinin yüzde 1'in altına düşmesi ve gayrimenkul fiyatlarında keskin bir düzeltme yaşanması halinde riskler artabilir. Buna karşılık, yetkililer enflasyonu kontrol altına alarak tek haneli rakamlara indirebilirse riskler azalabilir.