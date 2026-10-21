S&P’den Türkiye’nin kredi notu için kritik mesaj! İki şartı açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini ve kredi notunun geleceğini etkileyebilecek gelişmeleri değerlendirdi. Kurumun Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülke Kredi Notları Direktörü ve Türkiye Lider Analisti Karen Vartapetov, Türkiye'nin kredi notunda olası bir artış için dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve uluslararası rezervlerin güçlenmesinin önem taşıdığını söyledi.

S&P Global Ratings, nisanda yayımladığı son kredi notu değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" seviyesinde teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan" olarak korumuştu. Kurum, 16 Ekim'de beklenen değerlendirmesini cuma günü yayımlamak yerine pazartesi günü not değişikliği içermeyen bir analizle duyurdu.

Vartapetov, bu durumun olağan dışı bir değerlendirme yapılacağı anlamına gelmediğini belirterek, kredi notunda değişiklik olmadığı durumlarda açıklamaların zaman zaman cuma yerine pazartesi günü yayımlanabildiğini ifade etti.

KREDİ NOTUNDA ARTIŞ İÇİN DEZENFLASYON VE REZERVLER ÖNEMLİ

Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini belirten Vartapetov, enflasyonun tahminlerden daha güçlü gerilemesinin kredi notu açısından olumlu olabileceğini söyledi.

Vartapetov, "Dezenflasyonun potansiyel olarak beklenenden güçlü gerçekleşmesi halinde, bunun kredi notu açısından yukarı yönlü bir etken olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Tek haneli enflasyon hedefinin iddialı olabileceğini ifade eden Vartapetov, düşük çift haneli enflasyon oranlarının daha gerçekçi olduğunu değerlendirdi. Türkiye'nin kredi notu açısından uluslararası rezervlerin yeterliliği ve hane halkının Türk lirası cinsinden varlıklara duyduğu güvenin sürmesi de belirleyici olacak.

Vartapetov, Merkez Bankasının uluslararası rezerv biriktirmeyi sürdürmesi, yurt içinde Türk lirasına duyulan güvenin korunması ve politika değişikliklerinin yaşanmamasının daha yüksek kredi notuyla uyumlu bir senaryo oluşturacağını kaydetti.

HİZMET ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Enflasyonun temel eğilimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vartapetov, hizmet enflasyonunda bazı olumlu yavaşlama işaretleri görüldüğünü belirtti. Ancak fiyatlama davranışlarının geçmiş enflasyona bağlı olması nedeniyle beklentilerin kontrol altına alınmasının zaman alabileceğini ifade etti.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı enerji fiyatı şokunun Türkiye'de öngörülen manşet enflasyonu yaklaşık 7 puan artırdığını aktaran Vartapetov, buna karşın enerji maliyetlerindeki yükselişin ikinci tur etkilerinin görece sınırlı kaldığını söyledi.

Bu durumda iç talepteki yavaşlamanın etkili olduğunu belirten Vartapetov, firmaların artan maliyetlerini tüketici fiyatlarına yansıtmasının zorlaştığına ilişkin güçlü işaretler bulunduğunu dile getirdi.

Vartapetov, para politikasının hane halkının tasarruflarını döviz yerine Türk lirasında tutmasını sağlayacak ölçüde ikna edici olması gerektiğini vurguladı. Küresel emtia ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ile diğer merkez bankalarının kararlarının dezenflasyon sürecini zorlaştırabileceğini de sözlerine ekledi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ: YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 35

S&P Global Ratings'in temel senaryosuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmesi mümkün görülüyor. Vartapetov, politika faizini yıl sonunda en az yüzde 35 seviyesinde öngördüklerini belirtti.

Kurum, gelecek yıl da faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyor. Ancak Vartapetov, bu öngörülerin başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarının seyrine bağlı olduğunu vurguladı.

Ödemeler dengesinde yaşanabilecek sorunların Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade eden Vartapetov, daha geniş bir cari açığın ve hane halkının yeniden dövize yönelmesinin risk yaratabileceğini kaydetti.

FON TASFİYELERİNİN TÜRK LİRASINA ETKİSİ İZLENİYOR

Türkiye'de bazı yatırım fonlarının tasfiye sürecini de değerlendiren Vartapetov, şu ana kadar sürecin makroekonomik etkilerinin görece sınırlı kaldığını söyledi.

Vartapetov, fonlardaki sorunun daha geniş finansal piyasalara yayıldığına veya Türk lirasına duyulan güveni olumsuz etkilediğine ilişkin güçlü bir kanıt görmediklerini belirtti. Fonlardan çıkan paranın Türk lirası cinsinden banka mevduatlarına yönelmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bununla birlikte, tasfiye sürecine ilişkin soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Vartapetov, yatırımcıların zararlarının nasıl karşılanacağının ve hükümetin çözüme kavuşmamış tasfiyelere nasıl yaklaşacağının izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Vartapetov, yetkililerin ilk müdahalesinin zamanında ve hızlı olduğunu belirterek, yatırımcıların ilerleyen dönemde alınacak kararlardan memnun kalmaması halinde güven kaybı yaşanabileceği riskinin sürdüğünü kaydetti.

S&P'NİN ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ

S&P Global Ratings'in tahminlerine göre Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 30,9, 2027'de ise yüzde 21,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3 olması öngörülüyor. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle kurumun bu yıla ilişkin büyüme beklentisi önceki tahminine göre 0,4 puan aşağı çekildi.

S&P, Türkiye ekonomisinin 2027'de yeniden hız kazanarak yüzde 3,7 büyümesini bekliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör