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Giriş Tarihi: 28.09.2026

SPK 40 uzman yardımcısı alıyor

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SPK 40 uzman yardımcısı alıyor
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara merkezinde ve/ veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40'a kadar uzman yardımcısı istihdam edecek. Adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuranlar arasından KPSS puanına göre yapılacak sıralamada ilk 800'e giren adaylar giriş sınavına çağrılacak. Adayların ayrıca ilanda belirtilen lisans programlarından mezun olmaları ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak. Başvurular, 12-26 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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