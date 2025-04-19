SPK açıkladı: Borsaya yönelik tedbirlerin süresi uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2025 yılının 24. bültenini yayımladı. Kurul, Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı, pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılması gibi piyasa koruma önlemlerinin 30 Mayıs seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.
Bültende 23 Mart'ta açıklanan pay piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle uyguladığı bazı önlemlerin süresini uzattı.
Bu kapsamda;
- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
- Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,
- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirlerin 30.05.2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına karar verildi.