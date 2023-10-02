SPK Başkanı gönül yatırımcıları uyardı: Sohbet odalarından uzak durun

Hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısı 7.8 milyona ulaşırken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den tasarruflarını Borsa İstanbul'da değerlendiren yatırımcılara önemli uyarılar geldi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından gerçekleştirilen 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan Başkan Gönül, sosyal medya dolandırıcılığının çağımızın en önemli problemi olduğuna dikkat çekerek, "Yatırımcılar, sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odalarına karşı dikkatli olmalı ve buralardan uzak durmalıdır" dedi.Tüyo ve duyum adı altında menfaat elde etmek isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Gönül, "Tasarruf sahipleri orta ve uzun vadeli yatırım yapmalı, şirketlerin finansal tablolarını incelemeli, gerekiyorsa profesyonel destek almalıdır. Yatırımcılar, özellikle ilk halka arzlarda Kurulumuzca onaylanan izahnameleri detaylı incelemeli, şirketin değerine bakmalı" uyarısında bulundu.Finansal Okuryazarlık düzeyinin artırılması için ilk-orta-lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlediklerini kaydeden Gönül, "Ev hanımları ve kadın girişimciler için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir protokol çalışması yapmaktayız. Finansal Okuryazarlık adına çok önemli bir projeyi de bu ay içinde hayata geçireceğiz. Kurulumuz liderliğinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından bireylerin finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik Finansal Okuryazarlık Portalı'nın açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı.Gönül, Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle İstanbul Finans Merkezi'nde "Sermaye Piyasası ve Finans Mesleki Anadolu Lisesi" açmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Böylece sektöre genç yaştan itibaren nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve istihdam etmeyi amaçlıyoruz. Bundan bağımsız olarak 'İFM Finans Akademisi' projesini İFM Yönetimi ve paydaşlarla hayata geçirerek, üniversite mezunlarına ve sektör profesyonellerine eğitim ve sertifika programları yapmak da hedeflerimiz arasındadır" diye konuştu. Gönül, SPK olarak Elektronik Başvuru Sistemi'ni de hayata geçirdiklerini kaydetti.Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise yaptığı konuşmada, iş yapma modellerini değiştirdiklerini belirterek Ergun, "Şirketlerimizi tek tek ziyaret ediyor ve Borsamıza davet ediyoruz. Halka arz başvurusundan önce, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında da destek veren bir Borsayız. Bu kapsamda, son üç senede Borsamızda 130 şirket işlem görmeye başladı" dedi. Ergun, Girişim Sermayesi Pazarı ile gelecekte halka arzı düşünen şirketlerin, büyümeleri için gerekli olan finansmanı sağlayabilmelerinin önünü açtıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongre'ye gönderdiği mesajda, "6 Şubat depremlerinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek, doğrudan yabancı yatırımları ülkemize çekmeyi planlıyoruz. İstanbul Finans Merkezi'yle ülkemizi finans alanında da bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz. Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan, tüm yatırımcılara kapımızın da gönlümüzün de açık olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.Hazineve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sermaye piyasasının son yıllarda önemli bir gelişim kaydederek hem arz hem de talep tarafında güçlü büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Sermaye piyasasının gelişimi ve yatırımcı sayısındaki artışın sürdürülebilir olması için finansal okuryazarlık seviyesinin artması gerektiğini belirten Çelik, "Sermaye Piyasası ve Finans Mesleki Anadolu Lisesi ile İFM Finans Akademisi projeleri ile sektöre nitelikli gençler kazandırılacaktır" diye konuştu. Çelik, İFM'nin küresel finans açısından önemli bir cazibe merkezi potansiyeli barındırdığını kaydetti. Çelik, "İFM, aynı zamanda doğalgazdan madene enerji emtialarının da işlem göreceği ve fiyatlanacağı bir 'enerji üssü' olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.TÜRKİYESermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, 28 Eylül 2023 verilerine göre pay senedi ve yatırım fonları dahil toplam yatırımcı sayısının 11 milyona yaklaştığını söyledi. Öztop, "2010 yılında ülkemizde her 100 kişiden 1'i pay piyasası yatırımcısıyken, 2023 yılı Eylül ayında bu rakam 9 kişiye çıktı. Pay piyasamıza yatırım yapanların yarısının portföyünün 10 bin TL'nin altında olduğunu görüyoruz. Diğer bir deyişle sermayenin tabana yayıldığını söyleyebiliyoruz" dedi. Sermaye piyasası araçlarının getiri sunduğu gibi riskler de içerdiğine dikkat çeken Öztop, "Yatırımcılarımız sosyal medyadan duyduklarını gerçek bilgi olarak kabul etmemeliler" uyarısında bulundu. Öztop, 2021'den bugüne 130 halka arzla şirketlere, 93 milyar TL kaynak sağladığını vurguladı.