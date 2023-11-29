Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SPK Başkanı Gönül'den 'Fon davası' açıklaması: Bu bir dolandırıcılık
Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:08

SPK Başkanı Gönül'den 'Fon davası' açıklaması: Bu bir dolandırıcılık

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
SPK Başkanı Gönül’den ’Fon davası’ açıklaması: Bu bir dolandırıcılık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunun gündemindeki Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davası için "Bu bir dolandırıcılık" değerlendirmesi yaptı.

80 maddelik torba teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyon'undaki görüşmeleri sırasında milletvekilleri, futbolcuların parasını toplayan bankacının fon üzerinden dolandırıcılığın SPK mevzuatındaki durumunu sorması üzerine SPK Başkanı Gönül, "Söz konusu olayda bir dolandırılcılık olayı ve SPK'ya tabi olmayan bir fon adı geçiyor. Burada aslında bir fon değil, bu bir dolandırıcılık. Adının fon olması fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor" diye konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SPK Başkanı Gönül'den 'Fon davası' açıklaması: Bu bir dolandırıcılık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA