SPK fonların tasfiyesinde yol haritasını netleştirdi: 1 milyon TL ara ödeme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin en somut çözüm sürecini hayata geçirdi. 17 Eylül'de başlatılan sürecin hızlandırılması için iki ayrı mekanizma getirilirken, tasfiyede öncelik para piyasası fonlarında olacak.

HER BİR FON İÇİN 1 MİLYON TL

SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin genel esaslara ek bir tasfiye usulü belirledi. Tasfiye süreci devam eden fonlar için mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılım payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, ilgili mutabakat sonuçları kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından her bir hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak. Her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşmayacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak. Böylece tasfiye sürecindeki en likit fonlardan başlanarak yatırımcıya nakit dönüşünün hızlandırılması sağlanacak. Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek, pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak.

FAZLA YATIRIMCIYA ÖNCELİK

SPK, güncellenen tasfiye listesinde yer alan A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin esasları da açıkladı. SPK, A1, Bulls ve Pardus'un, tasfiye sürecindeki fonlarını atanan Ziraat Bankası yetkilisi ile birlikte tasfiye etmesine karar verdi. Tasfiyeye öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak. Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı sayısına göre belirlenecek. Yatırımcı sayısı en fazla olan fondan başlanarak en az olana doğru tasfiye işlemleri yürütülecek.

KAPALI OLANLAR AÇILACAK

SPK ayrıca tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararları uyarınca TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonların yeniden işleme açılabileceğini belirledi. Fonların işleme açılacağı tarih ve katılma paylarının alım-satım esasları fon portföy yapıları, likidite ve piyasa koşulları ile yatırıma menfaati gözetilerek ilgili kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek. SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 30 Eylül saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Borsa İstanbul yönetimi de Tera Yatırım hisselerini Yakın İzleme Pazarı'na aldı.



BİRİNCİ TASFİYE MEKANİZMASI

Kurumlar: A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi

Tasfiyeye öncelikli olarak ünvanında 'para piyasası' ibareleri yer alan yatırım fonlarından başlanacak.

Tasfiye süreci, yatırımcı sayısına göre en fazla olandan en aza doğru olan fonlar tasfiye olacak şekilde yürütülecek.

Tasfiye kapsamında olmayan ancak 17 Eylül kararıyla işlemlere kapatılan fonlar, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden işleme açılabilecek.

İşleme açılma tarihi ile fon katılma payı alım/satım esasları fon portföy yapıları, likidite ve piyasa koşulları ile yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.



İKİNCİ TASFİYE MEKANİZMASI

Kurumlar: Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi

Mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacak.

Ara ödemeye esas olmak üzere, her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları dikkate alınacak.

Bu tutar 1 milyon TL'nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Bu ödeme, nihai tasfiye sonucunda hak edilecek tutara mahsup edilecek.

Tasfiye usulü, para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacak.

Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak.

Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.



İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını bugün gerçekleştireceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, başkanlığını yaptığı Fon koordinasyon Kurulu'nun bu sabah toplanacağını belirterek, "Yol haritamız belirginleşmiştir" dedi. İlgili tüm kurumların, görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar attığına vurgu yapan Yılmaz, "BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir" dedi. Yılmaz, temel yaklaşımlarının kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almak olduğunu aktardı. Öte yandan AK Parti'de Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi.



EN YÜKSEK ÖDEME İÇİN ADIM ATILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların kurumlar tarafından koordinasyon içinde titizlilikle sürdüğüne dikkat çekerek, "Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor. Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor. Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



FAHİŞ KÂRLARIN İADESİ İÇİN HESAP AÇILDI

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF), tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için farklı hesaplar açtığını duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada, "İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacaktır" denildi. Kurul, bu hesaplara ek olarak, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş karları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına "Genel Hisse İade Hesabı" açıldığını da duyurdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör