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Giriş Tarihi: 31.10.2026

SPK, Türkiye Sigorta’ya ek süre verdi

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SPK, Türkiye Sigorta’ya ek süre verdi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye Sigorta'ya bilanço için 16 Kasım'a kadar ek süre verdi. Şirket finansal yatırımlara ilişkin olarak toplam 16 milyar 339 milyon lira tutarında karşılık ayrıldığını açıkladı. Açıklamada riskin aktif büyüklüğününün yüzde 1'i kadar olduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye Sigorta Birliği'nin Eylül 2026 verilerine göre prim üretiminde sektörün lider şirketi olmanın sorumluluğuyla, süreci azami hassasiyetle ve olası tüm etkileri gözeterek yürüttüğümüzü bir kez daha vurgularız" denildi.
#TÜRKİYE SİGORTA #SERMAYE PİYASASI KURULU #SPK
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SPK, Türkiye Sigorta’ya ek süre verdi
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