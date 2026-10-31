SPK, Türkiye Sigorta’ya ek süre verdi

Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK
) Türkiye Sigorta
'ya bilanço için 16 Kasım'a kadar ek süre verdi. Şirket finansal yatırımlara ilişkin olarak toplam 16 milyar 339 milyon lira tutarında karşılık ayrıldığını açıkladı. Açıklamada riskin aktif büyüklüğününün yüzde 1'i kadar olduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye Sigorta Birliği'nin Eylül 2026 verilerine göre prim üretiminde sektörün lider şirketi olmanın sorumluluğuyla, süreci azami hassasiyetle ve olası tüm etkileri gözeterek yürüttüğümüzü bir kez daha vurgularız" denildi.