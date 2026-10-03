SPK’da kanun değişiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını yaptı. Görüşmede mevcut tedbirlerin sonuçları değerlendirilirken ihtiyaç duyulan ilave adımlar ele alındı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmeden sorunun adaletli ve hakkaniyetli şekilde çözüleceğine vurgu yapıldı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişiklikler için de düğmeye basıldı.

ÖDEME TAKVİMİ ELE ALINDI

Kurul toplantısının sona ermesiyle İletişim Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı'nda toplanmıştır. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."

VATANDAŞA EK YÜK GETİRİLMEYECEK

Çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde de çalışıldığı ifade edilen açıklamada, "Taslağa nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir" denildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör