SPK’da yeni yönetim göreve başladı

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici atandı. Yeni atanan 3 ismin 20 yılı aşkın tecrübe ve üst düzey yönetim geçmişi dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine MASAK Başkan Yardımcısı Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici atandı. Atanan yeni yapının, piyasa bütünlüğünün korunması ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesi açısından SPK'nın denetim kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

MUHSİN ATCI

Konya Ereğli 1979 doğumlu Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. ABD'de Duke Üniversitesi'nde kalkınma politikası alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde maliye alanında doktora çalışmasını sürdürüyor. 23 yıllık kariyerine 2003 yılında vergi denetmen yardımcısı olarak başlayan Atcı, gelirler kontrolörlüğü ve vergi müfettişliğinin ardından Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Atcı, Ekim 2023'ten bu yana Vergi Denetim Kurulu'na başkanlık ediyordu.

ERSİN BAŞAR EKMEKCİ

Ersin Başar Ekmekci, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Boston Üniversitesinde Finansal Ekonomi üzerine yaptı. Vergi denetimi ve mali suçlarla mücadele alanlarında uzun yıllar görev yapan Ekmekci, MASAK daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şüpheli işlem analizi ve mali suçlarla mücadeledeki kurumsal birikiminin, piyasa bozucu eylemlere karşı SPK'nın elini güçlendirmesi bekleniyor.

YASEMİN GİRİCİ

Kurul üyesi Yasemin Girici, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi ve 2004'te ABD'de Rutgers Üniversitesi'nde makroekonomi ve kalkınma iktisadı alanlarında iktisat yüksek lisansı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev yapan Girici, 2023-2026 döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil eden direktör olarak görev aldı. Makroekonomi, finansal piyasalar ve kalkınma finansmanı alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Girici'nin Kurul'a küresel bir perspektif katması bekleniyor.

Yeni yönetimden denetimde caydırıcılığı artırması, piyasaya güveni yeniden tesis etmesi ve yatırımcıyı koruması bekleniyor. Kadronun uluslararası deneyimi de Türkiye sermaye piyasalarının küresel standartlarla uyumunu ve derinleşmesini destekleyeceği öngörülüyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör