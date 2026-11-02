SPK’da yeni yönetim işbaşında

Resmi Gazete'nin 31 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine MASAK Başkan Yardımcısı Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

DENETİM GÜÇLENECEK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni yönetimi, vergi denetimi, mali suçlarla mücadele ve uluslararası kalkınma finansmanı deneyimini bir araya getiriyor. Üç ismin ortak noktası 20 yılı aşkın tecrübe ve üst düzey yönetim geçmişi. Yeni yönetim, mali denetim ve inceleme, mali suçlarla mücadele, makroekonomi ve finansal piyasa bilgisi olmak üzere sermaye piyasasında gözetim ve denetimin üç temel alanını aynı masada topluyor. Bu yapının, piyasa bütünlüğünün korunması ve yatırımcı güveninin pekiştirilmesi açısından SPK'nin denetim kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

SPK'NIN ELİ GÜÇLENECEK

SPK'nın yeni Başkanı Muhsin Atcı, 23 yıllık kariyerine 2003'te vergi denetmen yardımcısı olarak başladı. Gelirler kontrolörlüğü ve vergi müfettişliğinin ardından Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Atcı, Ekim 2023'ten bu yana Vergi Denetim Kurulu'na başkanlık ediyordu. Başkan Vekilliğine getirilen Ersin Başar Ekmekci de vergi denetimi ve mali suçlarla mücadele alanlarında uzun yıllar görev yaptı. Ekmekci, MASAK'ta daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

KÜRESEL PERSPEKTİF

Kurul Üyesi Yasemin Girici'nin ise makroekonomi, finansal piyasalar ve kalkınma finansmanı alanlarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Girici, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2023-2026 döneminde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Romanya, Azerbaycan, Moldova, Kırgızistan ve Cezayir'i temsil eden Direktör olarak görev aldı. Uluslararası yatırımcıların beklentilerini yakından bilen Girici'nin, Kurul'a küresel bir perspektif katması bekleniyor.



BORSADA GENEL MÜDÜRLÜĞE ATİLA TÜRELİ GETİRİLDİ

BORSA İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Türeli, 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016- 2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör