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Giriş Tarihi: 23.3.2025 23:24 Son Güncelleme: 23.3.2025 23:29

SPK'dan Borsa İstanbul için 3 yeni karar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul'da meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler aldı. Buna göre; Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

SPK’dan Borsa İstanbul için 3 yeni karar

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.

Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.



Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar,

- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

karar verilmiştir."

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SPK'dan Borsa İstanbul için 3 yeni karar
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