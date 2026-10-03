SPK’dan Borsa İstanbul için yeni karar: Özkaynak oranı tedbiri uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan özkaynak oranına ilişkin esnekliğin süresini uzattı. Buna göre mevcut uygulama, 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yapılan duyuruda, kredili sermaye piyasası işlemleri sürdüğü müddetçe özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirin uzatıldığı belirtildi.

Kurul, söz konusu kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir yapıda faaliyet göstermesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla alındığını açıkladı.

Uygulama, daha önce SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli bülteninde duyurulan ve aynı gün alınan Kurul Kararı kapsamında hayata geçirilmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredili sermaye piyasası işlemlerindeki özkaynak oranına yönelik esnek uygulama, 30 Ekim 2026 seans kapanışına kadar sürdürülecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör