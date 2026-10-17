SPK’dan Borsa İstanbul’da iki hisseye yaptırım: 2 yıl işlem yasağı ve 37 kişi hakkında suç duyurusu

Vişne Madencilik pay piyasasındaki işlemlerle bağlantılı olarak Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile tabloda belirtilen kişi ve kuruluşlar hakkında, VSNMD payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Işıklar Enerji pay piyasasındaki işlemler nedeniyle de Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ ve ilgili kişiler hakkında, IEYHO payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Daha önce 6 ay geçici işlem yasağı uygulanan 3 kişinin bu sürelerinin yeni yasak süresinden düşülmesi hükme bağlandı.