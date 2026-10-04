SPK’dan kredili işlemlere süre uzatımı

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SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. SPK'nın 3 Ekim'de yaptığı duyuruya göre, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut tedbirin süresi uzatıldı. Kurul, kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla alındığını bildirdi.