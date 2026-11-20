Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 19 Kasım 2026 tarihli bültenini yayımladı. Kurul, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Peker GYO) bünyesindeki paylarına ilişkin dondurulan oy haklarının çözülmesine karar verdi. Ayrıca söz konusu payların işlem kısıtlı statüsünden çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye (MKK) bildirim yapılmasına hükmetti.

TERA VE PEKER GYO PAYLARINDA YENİ KARAR

SPK, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile tedrici tasfiyesine karar verilen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Peker GYO sermayesindeki paylarına ilişkin 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donan oy haklarının çözülmesini kararlaştırdı.

Söz konusu payların Borsa İstanbul'da alım satıma konu yapılamayacak paylar statüsünden çıkarılması için MKK'ye bildirim yapılması da karara bağlandı.

Hatırlanacağı üzere SPK'nın 26 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un tasfiyesi için Türkiye İş Bankası AŞ görevlendirilmişti. Kurul, 27 Ekim 2026 tarihli kararıyla da Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tedrici tasfiyesine karar vermişti.

BURSA ÇİMENTO'NUN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

SPK bülteninde Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin sermaye artırımına ilişkin başvurusunun onaylandığı bildirildi.

Buna göre şirketin 1,5 milyar lira olan sermayesi 4,5 milyar liraya yükseltilecek. Sermaye artırımının 1,5 milyar liralık kısmı bedelli, 1,5 milyar liralık kısmı ise bedelsiz gerçekleştirilecek.

KAYSERİ ŞEKER'İN SERMAYESİ 80 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin sermayesinin 30 milyon liradan 80 milyon liraya çıkarılması da SPK tarafından onaylandı.

Artırılacak 50 milyon liralık sermayenin tamamının nakden karşılanacağı ve yeni payların şirketin tek ortağı Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye tahsis edileceği belirtildi.

MİDAS'IN FAALİYET İZNİ TALEBİNE ONAY

SPK, Midas Menkul Değerler AŞ'nin portföy aracılığı faaliyet izni alarak geniş yetkili aracı kuruma dönüşmesine yönelik talebini olumlu karşıladı.

Kurul ayrıca çeşitli şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularına da onay verdi.

MEKA GLOBAL'E 3,3 MİLYON LİRALIK CEZA

SPK, Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin mevzuata aykırılıklar nedeniyle 3 milyon 327 bin 889 lira 77 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Şirket yöneticilerine de inceleme kapsamında idari para cezaları uygulanırken, şirketin ilk genel kurulunda söz konusu cezanın sorumlu yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin karara bağlanması gerektiği bildirildi.

FİBABANKA'YA 354 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

SPK'nın ceza kararları kapsamında Fibabanka AŞ de yer aldı.

Bankaya, 14 Ağustos 2025 tarihli varlığa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör