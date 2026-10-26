SPK’dan yatırım fonları için yeni tarih! Nitelikli yatırımcı sınırı 50 milyon TL’ye yükseldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde değişiklik yaptı. Düzenlemeyle portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum sürecindeki kademeli takvim kaldırılırken, tam ve nihai uyum için yeni tarih belirlendi. Aynı zamanda nitelikli yatırımcılar için önemli bir karara imza atıldı.

FON REHBERİNDE DEĞİŞİKLİK

SPK açıklamasına göre, Rehber'in 4.3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnalarını düzenleyen (a) bendi kaldırıldı. Değişikliğin, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki aynı kapsamdaki hükümler saklı kalmak üzere yapıldığı bildirildi.