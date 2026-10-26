SPK’dan yatırım fonları için yeni tarih! Nitelikli yatırımcı sınırı 50 milyon TL’ye yükseldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. maddesinde değişiklik yaptı. Düzenlemeyle portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum sürecindeki kademeli takvim kaldırılırken, tam ve nihai uyum için yeni tarih belirlendi. Aynı zamanda nitelikli yatırımcılar için önemli bir karara imza atıldı.
FON REHBERİNDE DEĞİŞİKLİK
SPK açıklamasına göre, Rehber'in 4.3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin istisnalarını düzenleyen (a) bendi kaldırıldı. Değişikliğin, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki aynı kapsamdaki hükümler saklı kalmak üzere yapıldığı bildirildi.
PORTFÖY SINIRLAMALARINDA KADEMELİ UYUM KALDIRILDI
SPK, son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak portföy ve yatırım sınırlamalarına ilişkin uyum takvimini de güncelledi.
Önceki takvim kapsamında 31 Ekim 2026 ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum, 31 Aralık 2026 tarihinde ise tam ve nihai uyum öngörülüyordu.
Yeni düzenlemeyle kademeli uyum hükümleri kaldırıldı. Portföy ve yatırım sınırlamalarına tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.
Böylece yatırım fonlarına ilişkin söz konusu sınırlamalara uyum sürecinde önceki takvim yerine yeni son tarih uygulanacak.
NİTELİKLİ YATIRIMCI ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ
SPK'nın açıklamasına göre, yapılan değişiklikler doğrultusunda Kurulun çeşitli tebliğlerinde profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yapılarak belirlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellendi.
Böylece profesyonel müşteri kabulünde aranan finansal varlık ve işlem hacmi kriterlerindeki artış, ilgili mevzuat kapsamında nitelikli yatırımcı şartlarına da yansıdı.
GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINDA İSTİSNA KALDIRILDI
SPK, gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılara ilişkin istisnayı da kaldırdı.
Açıklamada, i-SPK.37.7 sayılı ve 18 Aralık 2025 tarihli İlke Kararı ile getirilen istisnanın sona erdirildiği belirtildi.
Yeni düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarından katılma payı alacak yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacak.