SPK’dan yeni açıklama: Fon yatırımcısına ödeme nasıl yapılacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yatırımcı ödemelerine ilişkin önceki gün yeni bir açıklama daha yaptı. SPK'nın duyurusuyla, tasfiye kapsamında ödemelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin ayrıntılar netleşti. Buna göre, 17 Eylül'de verilen bütün emirler ise iptal edildi. 17 Eylül'de işlem yapmak isteyen yatırımcılara, tasfiye sürecinin sonunda fondaki katılma payları oranında tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatları, işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildi.

16 EYLÜL KRİTİK TARİH

SPK, krizin merkezindeki yatırım fonlarının işleme kapatıldığı gün verilen çıkış emirleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. Satışların hızlanmasıyla yaşanan düşüşlerin ardından 17 Eylül'de söz konusu fonlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Sistemi'nde (TEFAS) işleme kapatılmıştı. SPK'nın yayınladığı yazılı açıklamaya göre bu fonlar için yalnızca 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatları olağan işleyiş çerçevesinde değerlendirilecek. 16 Eylül ve öncesinde verilmiş, ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklayamaması nedeniyle gerçekleştirilememiş talimatlar da tasfiye kapsamına giriyor.

17 EYLÜL EMİRLERİ İPTAL

17 Eylül'de verilen bütün emirler ise iptal edildi. Buna göre, 17 Eylül'de işlem yapmak isteyen yatırımcılara, tasfiye sürecinin sonunda fondaki katılma payları oranında tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. SPK açıklamasında, 16 Eylül saat 13.30'dan sonra ve 17 Eylül saat 13.30'dan önce verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olduğu, ancak ilgili fonların 17 Eylül'de TEFAS platformunda işleme kapatıldığı hatırlatıldı.





TEDBİRLER ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın piyasalara olası etkileriyle ilgili tedbirleri aldıklarını söyledi. Şimşek, "başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri" almaya devam edeceklerini belirtti. Şimşek "Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" dedi



20 MİLYAR DOLAR

SPK, geçtiğimiz 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ)T ürkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar vermişti. Tasfiye edilen fonların toplam varlığının 20 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor. Bu fonlarda 455 bin tekil yatırımcı bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör