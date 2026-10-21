SPK’den peş peşe kararlar! 3 kurumun faaliyeti durduruldu, yatırımcı iadelerine yeni kurallar getirildi

FİBA YATIRIM'IN 1 MİLYAR LİRALIK İHRAÇ TAVANI ONAYLANDI

SPK bülteninde Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ilişkin bir karar da yer aldı. Buna göre şirketin 1 milyar lira nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihracına ilişkin ihraç tavanı onaylandı.

İhracın tahsisli satış ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN EMANETLERİN İADESİNDE YENİ DÖNEM

SPK, zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank nezdindeki hesaplara aktarılan emanet ve alacakların iadesine ilişkin yeni esasları da duyurdu.

Düzenlemeye göre, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayan bazı durumlarda hak sahipleri, YTM'nin internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte taleplerini posta yoluyla veya elden iletebilecek.

Mirasçılar, vekiller, vasiler, kayyumlar, müşterek hesap sahipleri ve tüzel kişi yetkilileri için farklı belge şartları belirlendi.