SPK’den peş peşe kararlar! 3 kurumun faaliyeti durduruldu, yatırımcı iadelerine yeni kurallar getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende aracı kurumların faaliyetlerine, idari para cezasına ve yatırımcılara yapılacak iadelere ilişkin kararlarını açıkladı. Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Kurul, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına ve bir gayrimenkul değerleme şirketinin yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasına da karar verdi.
ÜÇ ARACI KURUMUN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
SPK'nın yayımladığı bültene göre Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler kapsamında alındığı bildirildi.
Faaliyetlerin geçici olarak durdurulması kararı, 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi.
HSBC YATIRIM'A 354 BİN LİRALIK CEZA
Kurul, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürütülen incelemeyi de karara bağladı. İnceleme sonucunda, nakit ve kıymetlerin zamanaşımının tespitinde yeterli araştırma yapılmaması ve gerekli mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle şirkete 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
SPK ayrıca Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin, Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarılmasına hükmetti.
FİBA YATIRIM'IN 1 MİLYAR LİRALIK İHRAÇ TAVANI ONAYLANDI
SPK bülteninde Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ilişkin bir karar da yer aldı. Buna göre şirketin 1 milyar lira nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihracına ilişkin ihraç tavanı onaylandı.
İhracın tahsisli satış ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN EMANETLERİN İADESİNDE YENİ DÖNEM
SPK, zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank nezdindeki hesaplara aktarılan emanet ve alacakların iadesine ilişkin yeni esasları da duyurdu.
Düzenlemeye göre, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayan bazı durumlarda hak sahipleri, YTM'nin internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte taleplerini posta yoluyla veya elden iletebilecek.
Mirasçılar, vekiller, vasiler, kayyumlar, müşterek hesap sahipleri ve tüzel kişi yetkilileri için farklı belge şartları belirlendi.
EKSİK BAŞVURULAR İÇİN 30 GÜN SÜRE VERİLECEK
Başvurularda eksik veya hatalı bilgi ve belge bulunması halinde ilgililere gerekli düzeltmeleri yapmaları ya da eksik belgeleri sunmaları için 30 gün süre tanınacak. Eksikliklerin bu süre içinde giderilmemesi durumunda başvuru işlemden kaldırılabilecek.
İade kapsamında sermaye piyasası araçlarının, aktarılmış bedelsiz paylarıyla birlikte aynen hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor. Nakit tutarlar ise ilgili mevzuatta belirtilen nema tutarıyla birlikte iade edilecek.
İade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için hak sahiplerinin Türkiye'de yerleşik bir banka veya aracı kurumda açılmış hesabı bildirmesi gerekiyor.