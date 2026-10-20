SPK’den Tera Yatırım ve Peker GYO kararı: Yatırımcılara yargı yolu açıldı

BAZI FONLARIN DONMUŞ OY HAKLARI ÇÖZÜLECEK

SPK, daha önce tasfiyesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi.

Kurul, bu kararın Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesini de kararlaştırdı.

OY HAKLARI NE ZAMAN YENİDEN KULLANILABİLECEK?

SPK, oy haklarının, Kurulun aksi yöndeki kararları saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın kendiliğinden çözüleceğini bildirdi.

YATIRIMCILAR YARGI YOLUNA BAŞVURABİLECEK

Kurulun kararında yatırımcıların haklarına ilişkin bir hüküm de yer aldı. Buna göre, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Tera Yatırım Holding AŞ'nin Peker GYO paylarını devralmasının kamuya açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcılar, varsa meydana gelen zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ hakkında yargı yoluna başvurabilecek.

SPK, söz konusu yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmelerine hükmetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör