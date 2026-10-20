SPK’den Tera Yatırım ve Peker GYO kararı: Yatırımcılara yargı yolu açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Peker GYO) A grubu imtiyazlı paylarını devralarak yönetim kontrolünü elde eden Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle önemli kararlar aldı.
SPK'nın yayımladığı duyuruya göre, 314 milyon 754 bin 719,80 lira nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamını devralan Tera Yatırım Holding'in yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucunda, holdingin ve ilişkili kuruluşların sahip olduğu oy hakları 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donduruldu.
OY HAKLARI DONDURULAN KURULUŞLAR AÇIKLANDI
SPK kararına göre oy hakları dondurulan kuruluşlar arasında Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ yer aldı.
Ayrıca Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) oy haklarının da dondurulduğu bildirildi.
DONAN PAYLAR BORSADA ALIM SATIMA KONU OLAMAYACAK
Kurul, Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un sahip olduğu, oy hakları dondurulan payların zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar borsada alım satıma konu yapılamayacak paylar statüsüne alınmasına karar verdi.
Bu kararın Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirilmesine hükmeden SPK, söz konusu statünün payları borsa dışında satın alacak kişiler için de geçerli olacağını belirtti.
Kurul ayrıca, oy hakları dondurulan payların genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağını kararlaştırdı.
BAZI FONLARIN DONMUŞ OY HAKLARI ÇÖZÜLECEK
SPK, daha önce tasfiyesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Birinci Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi.
Kurul, bu kararın Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesini de kararlaştırdı.
OY HAKLARI NE ZAMAN YENİDEN KULLANILABİLECEK?
SPK, oy haklarının, Kurulun aksi yöndeki kararları saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın kendiliğinden çözüleceğini bildirdi.
YATIRIMCILAR YARGI YOLUNA BAŞVURABİLECEK
Kurulun kararında yatırımcıların haklarına ilişkin bir hüküm de yer aldı. Buna göre, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Tera Yatırım Holding AŞ'nin Peker GYO paylarını devralmasının kamuya açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcılar, varsa meydana gelen zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ hakkında yargı yoluna başvurabilecek.
SPK, söz konusu yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmelerine hükmetti.