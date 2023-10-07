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Giriş Tarihi: 7.10.2023 16:37

SSB Başkanı Görgün HÜRJET koltuğunda

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in pilot koltuğuna oturup afterburner (art yakıcı) testini tecrübe etti.

AA
SSB Başkanı Görgün HÜRJET koltuğunda

SSB Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, HÜRJET'e ilişkin değerlendirmede bulunup katıldığı teste ilişkin görüntüyü yayınladı.

Haluk Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mühendislerimizin yerli ve milli olarak, tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve yakın zaman önce göklerde süzülüşüne şahit olduğumuz HÜRJET'miz testlerini birer birer geçiyor. Afterburner testi sonrası HÜRJET'in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkanım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan HÜRJET'imizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetinde sunmak için gayret edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, uçuş ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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SSB Başkanı Görgün HÜRJET koltuğunda
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