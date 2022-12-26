SSB Başkanı İsmail Demir: 3 adet AKINCI TİHA’yı daha teslim ettik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın son teslimleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak 3 adet AKINCI TİHA'yı daha teslim ettik" açıklamasında bulundu.