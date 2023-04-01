SSB duyurdu: "KANGAL OTONOMİ" yarışması başlıyor! Son gün 30 Nisan

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, "KANGAL OTONOMİ" yarışması için başvuruların başlandığını duyurdu. Yarışma ile otonom araçlar için hem simülasyon ortamında hem fiziki ortamda geliştirilecek en iyi algoritmanın ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Yarışma sürecinde ve algoritmaların değerlendirilmesinde Savunma Sanayii Yapay Zeka Platformu kullanılacak.

Yarışma iki aşamada tamamlanacak. İlk aşama Gazebo simülasyon ortamındaki sanal parkurlarda, ikinci aşama ise sanal parkurda başarılı olan yarışmacılar ile HAVELSAN Kangal İKA'lar kullanılarak fiziki ortamda gerçekleştirilecek.

"KANGAL OTONOMİ" YARIŞMASININ HEDEFLERİ

Yarışma ile Türkiye'de, otonomi ve yapay zeka konularına olan ilgi ve farkındalığın artırılmasının yanı sıra söz konusu alanlarda var olan kabiliyetlerin ortaya konulması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında son teknoloji sensörler ve modern yapay zeka algoritmaları kullanılarak, yarışma kapsamında verilen görevleri başarıyla tamamlayabilecek geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, takımlar tarafından hedef odaklı birlikte çalışma kültürünün benimsenmesi gibi yetilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Yarışma sonucunda, farklı senaryolarda verilen görevleri başarıyla ifa edebilecek otonom araçların üretilmesi ve geliştirilmesi noktasında kazanımların elde edilmesi hedefleniyor.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışma simülasyon ve gerçek ortam olmak üzere 2 farklı aşamada, önceden tanımlanmış 14 farklı görevin insansız kara aracı ile otonom bir şekilde gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

BİRİNCİ AŞAMA: SİMÜLASYON YARIŞMASI

Gazebo simülatör ortamında oluşturulmuş sanal parkurda, HAVELSAN tasarımı olan Kangal İKA'nın, araç üzerinde bulunan sensörler ve geliştirilecek algoritmalar vasıtası ile belirtilen görevlere uygun bir şekilde otonom olarak hedef noktaya ulaştırılması gerekecek.

Yarışma sonunda gerçekleştirilecek olan puanlamada ilk beş sırada yer alan takımlar ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacak. Birinci aşama 10 Haziran-25 Temmuz 2023 tarih aralığında tamamlanacak.

İKİNCİ AŞAMA: FİZİKİ PARKUR YARIŞMASI

Yarışmacıların, HAVELSAN tarafından sağlanacak Kangal İKA'ları fiziki parkur üzerinde belirtilen görevlere uygun bir şekilde otonom olarak tanımlı hedefe ulaştırmaları gerekmektedir. İkinci aşama 10 Ekim-10 Kasım 2023 tarih aralığında tamamlanacak.

PUANLAMA

Takımların çalışma ve başarılarını en doğru ve objektif bir şekilde ölçmek esastır. Yarışmaların, alanında uzman en az 3 kişilik 'hakem heyeti' tarafından aşağıda belirtilen bilimsel "Değerlendirme Kriterleri" ne göre değerlendirilerek puanlaması yapılır.

ÖDÜLLER

Yarışmaya katılan tüm takımlar, yarışmada derece ödülleri (birincilik, ikincilik, üçüncülük) için yarışır.

Ödüller ve miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Birincilik Ödülü:120.000 TL

İkincilik Ödülü: 90.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) 4. Dönem başlıyor! Savunma sanayimizin ihtiyacı olan konularda en iyi yeteneklerin keşfedildiği Y³ programında "KANGAL OTONOMİ" yarışması için başvurular başladı. Başvuru tarihleri: 1-30 Nisan 2023" ifadelerini kullandı.