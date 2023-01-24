SSB havacılık motor malzemelerine özel etkinlik düzenledi

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından son dönemde önemli AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü alanlardan biri olan havacılık motor malzemeleri konusunda Teknoloji Paylaşım Günü gerçekleştirildi.

SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, havacılık motoru alanında tecrübe ve bilgi birikimine sahip kurum ve kuruluşlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, üniversite ve araştırma kuruluşlarından, savunma sanayisi firmalarından, ilgili SSB daire/grup başkanlıklarından 150'yi aşkın temsilci iştirak etti.

Etkinlik, AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı ile TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ sunumlarıyla başlayıp, döküm ve dövme teknolojileri, eklemeli imalat ve alaşım teknolojileri olmak üzere teknolojilerine göre sınıflandırılmış üç ayrı oturumda devam etti. Program, gün sonunda yapılan değerlendirmelerle tamamlandı.