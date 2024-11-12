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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:43 Son Güncelleme: 12.11.2024 10:48

SSB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu.

AA
SSB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnanarak, çalışarak, güçlenerek, adını teknolojiye yazmak isteyenler. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başlıyor." ifadesi kullanıldı.

Adayların, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Sınava ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup, posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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SSB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı
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