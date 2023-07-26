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Giriş Tarihi: 26.7.2023 15:03

SSB'den yeni proje! O özelliği dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla "Yapay Zeka Destekli Önleyici Kolluk Sistemi (KAHİN) Projesi" adlı yapay zeka tabanlı bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek.

AA
SSB’den yeni proje! O özelliği dikkat çekti

SSB tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Data Boss AŞ ana yükleniciliğinde yürütülecek KAHİN Projesi'nin sözleşme imza töreni, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

Proje ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk bölgelerindeki hırsızlık, uyuşturucu, trafik, göç, terör ve diğer suçların önlenmesine yönelik olarak her bir suç türüne özgü yapay zeka tabanlı zamansal ve mekansal suç tahmini yapacak bir karar destek yazılım sistemi geliştirilecek.

Proje kapsamında ayrıca, uzman personelin kural tabanlı olarak suç paternlerini tanımlayabilmeleri, tanımlanan suç paternleri üzerinden anomali tespiti yapabilmeleri ve önleyici aksiyonların alınması da mümkün olacak.

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SSB'den yeni proje! O özelliği dikkat çekti
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