SSB'nin "Kalfa Programı" için başvurular başladı

Bu gençleri 16 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış, "Kalfa Afetzede Özel" adını verdikleri yoğun bir eğitim programına dahil edeceklerini belirten Demir, programı başarıyla bitiren gençleri sektörde istihdam edeceklerini bildirdi.

Demir, programa dahil olacak gençlere "yetkinlik karnesi" vereceklerini aktararak "Hem SSB hem de YÖK ve İŞKUR'dan onaylı olacak olan bu sertifika gençlerimizin diplomalarına da bir kaldıraç etkisi yapacaktır" ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar da Kalfa Programı kapsamında üniversitelerden mezun olan gençlerin yetiştirilerek savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı olarak kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.