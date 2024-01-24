SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49.25 zam müjdesi

Milyonlarca işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzünü güldüren bir müjde daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına zam oranını yüzde 49.25'e çıkaracaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 37.57 açıklanan 6 aylık enflasyon zammına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklife eklenen önergeyle 5 puanlık refah payı eklenmiş, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmıştı. Genel Kurul'da görüşülecek düzenlemeye yeni bir önergeyle 6.68 puanlık refah payı daha eklenerek, zam oranı yüzde 42.6'dan yüzde 49.25'e yükselecek. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emeklileri ile memur emeklilerinin aylıklarına yapılan zam eşitlenecek.Komisyonda 10 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığında bir değişiklik olmayacak. Işıkhan, katıldığı televizyon programında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz" dedi. Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı. İşçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarının yüzde 49.25 artırılması ile beraber; 7 bin 500 lira olan aylıklar 11 bin 193 liraya, 7 bin 800 lira olan aylıklar 11 bin 641 liraya çıkacak.SOSYAL Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon 480 bin memur emeklisi, zam farklarını 26 Ocak itibarıyla alacak. Kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçi de 52 günlük ilave tediyenin (ikrâmiye) 13 günlük ilk bölümünü aynı gün alacak. Kurum, ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu. Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık, aralık-ocakşubat döneminde aylık alanlara 2 aylık, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.