Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl sürecek

İşletmelerde staj
yapan üniversiteli, meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti
de asgari ücretle birlikte arttı. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1.275 lira harçlık alacak. Yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 2.126 lira ödenecek. Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl daha sürecek. Milyonlarca öğrenci ve işvereni ilgilendiren stajda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-Stajyerlerin işyerindeki statüsü nedir?
Sigortalı kabul edilmekle birlikte işçi statüsünde bulunmuyor. Firmaların personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere öğrencilere beceri eğitimi zorunluluğu var.
2- Bu yıl ne kadar ödeme yapılacak?
Asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u kadar (Bu yıl 1.275 lira), kalfalık yeterliliği kazanan 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar (2.126 lira) ödeme yapılacak.
3-Devlet katkısı ne kadar sürüyor?
Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı. Stajyer çalıştıran kamu kurumlarına ise devlet katkısı bulunmuyor.
4- Devlet katkısı ne zaman verilmeye başlıyor?
Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu
'na aktarılacak.
5-Stajda sigorta yaptırma zorunluluğu var mı, maliyeti kim karşılıyor?
Üniversite eğitimleri sırasında staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılıyor, sigorta primleri okulları tarafından karşılanıyor.