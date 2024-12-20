Starlink’e benzer uydu sistemi geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elon Musk'ın sahip olduğu Starlink takım uydularına benzer bir uydu sisteminin kurulum çalışmalarına başladı. "Yere Göre Durağan Olmayan (NonGSO) Uydular" olarak tanımlanan yakın yörüngedeki bu uyduların elektronik haberleşmede kullanılabilmesi için altyapı çalışmalarına başlandı. Aralık 2025'te tamamlanması planlanan proje kapsamında yakın yörünge uyduları da dâhil olmak üzere yere göre durağan olmayan uydular üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunumuna yönelik düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.BTK, Avrupa Birliği uyum programları kapsamında telefon ve tabletlerde enerji etiketine yer verilmesi için de harekete geçti. Ekim 2025'te devreye girecek çalışma kapsamında bu tarihten sonra satışa sunulacak telefon ve tabletlerde enerji sınıflarını gösteren etiket yer alacak. BTK, çevreci telefon ve tabletlerin yaygınlaşması kapsamında enerji sınıfı etiketi ve geri dönüşüm hareketi başlatıyor. Buna göre, akıllı telefonlar ve tabletlerin üzerinde bulunması gereken enerji etiketlemesine dair ürün bilgilerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Hazırlanacak tebliğle Ekim 2025 itibariyle satışa sunulacak telefonlarda A'dan G'ye kadar enerji tasarrufunu sınıflandıran enerji etiketlerine yer verilecek.