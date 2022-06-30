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Haberler Ekonomi Haberleri Sterlin kaç TL, ne kadar? Canlı döviz kuru ile 30 Haziran 2022 bugün Sterlin ne kadar, düştü mü?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 16:32

Sterlin kaç TL, ne kadar? Canlı döviz kuru ile 30 Haziran 2022 bugün Sterlin ne kadar, düştü mü?

Sterlin kaç TL, ne kadar? Canlı döviz kuru ile 30 Haziran 2022 bugün Sterlin ne kadar, düştü mü?

Sterlin fiyatı döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası sorgulanmaya başladı. BDDK kredi kararı sonrası düşüş yaşayan döviz piyasası tüm yabancı para birimlerinde etkili oldu. Bununla birlikte “Sterlin ne kadar, düştü mü” soruları yanıt aramaya başladı. Canlı sterlin kuru ile takip edilen İngiliz para birimi yanı sıra dolar ve Euro da araştırılıyor. Peki, 30 Haziran 2022 bugün 1 sterlin kaç TL oldu?

Uluslararası piyasalarda dalgalanma yaratan BDDK kararı etkilerini sürdürüyor. Canlı döviz kuru takip edilen İngiliz sterlini TL değerinde sorgulanıyor. Yatırım ya da birikim planlarını oluşturmak isteyenler soruyor: Sterlin ne kadar, kaç TL oldu? Canlı kur soruları cevaplıyor. Peki, 30 Haziran 2022 bugün 1 sterlin kaç TL, ne kadar? İşte cevabı…

STERLİN KAÇ TL OLDU?

BDDK kredi kararı sonrası döziv piyasasında hareketlilik yarattı. Etkilenen birimlerden biri de ingiliz sterlini. İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 20,2017

SATIŞ: 20,3030

BDDK KARARI STERLİN'İ ETKİLEDİ!

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Bu kararın akabinde İngiliz sterlini de harekete geçti. Sterlin kurundaki anlık ve canlı hareketlilik için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

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Sterlin kaç TL, ne kadar? Canlı döviz kuru ile 30 Haziran 2022 bugün Sterlin ne kadar, düştü mü?
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