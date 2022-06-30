Sterlin kaç TL, ne kadar? Canlı döviz kuru ile 30 Haziran 2022 bugün Sterlin ne kadar, düştü mü?

Uluslararası piyasalarda dalgalanma yaratan BDDK kararı etkilerini sürdürüyor. Canlı döviz kuru takip edilen İngiliz sterlini TL değerinde sorgulanıyor. Yatırım ya da birikim planlarını oluşturmak isteyenler soruyor: Sterlin ne kadar, kaç TL oldu? Canlı kur soruları cevaplıyor. Peki, 30 Haziran 2022 bugün 1 sterlin kaç TL, ne kadar? İşte cevabı…

STERLİN KAÇ TL OLDU?

BDDK kredi kararı sonrası döziv piyasasında hareketlilik yarattı. Etkilenen birimlerden biri de ingiliz sterlini. İşte anlık sterlin fiyatı ve İngiliz sterlininin güncel değişimi;