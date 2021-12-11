Stokçulara 2 milyon TL ceza

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'stokçulara göz açtırmayacağız' açıklamalarının ardından harekete geçti. Jet hızıyla hazırlanan kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan dokuz maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme yer alacak.
CEZANIN ALT LİMİTİ 100 BİN TL OLACAK
Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırları da değişecek. Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.
Torba kanunda enerji alanında yatırımcının önünü açacak, yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenleme yer alacak.
Teklifte ayrıca aralarında Mersin
ve Antalya
gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngörülen düzenleme yer alacak.