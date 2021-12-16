Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Son dakika haberleri: Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile arkadaşlarının imzasını taşıyan torba yasa teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

KATMERLİ CEZA: Stokçular ile ilgili düzenleme Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa'nın cezaları düzenleyen maddesinde yapılıyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirleniyor. Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak. Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Alt ve üst sınırlar arasındaki fark açılarak kademelendirmeye olanak tanıyor. Stokçuluğun miktarına uygun cezalar verilmesi sağlanıyor.