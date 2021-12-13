Stokçuluk yapan firmalara 2 milyon TL’ye kadar ceza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın hızla yasalaşmasını sağlayacaklarını söylediği stokçulukla ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Torba yasa teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:
Stokçular ile ilgili düzenleme Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa
'nın cezaları düzenleyen maddesinde yapıldı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Caydırıcılık için 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak. Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
49 yıldan az süre ile kullanım hakkı verilen limanlar için başvurulması halinde sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılabilecek.
LPG
depolama kapasitesi genişletilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek. Kaçakçılık suçu işleyenlere ise lisans verilmeyecek.
Yenilenebilir
enerjide 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.
Kapatılan ETİBANK
ve Türkiye Elektrik Kurumu
ile Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ
) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilen ve bu tescil sırasında geçmişte harç, döner sermaye gibi hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ
) devri; mükerrer harç, döner sermaye gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.