Su ürünleri ihracatçıları Çin pazarını fethetmeye gidiyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, yürütmekte olduğu Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, tescilli Türk Somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile Çin Halk Cumhuriyeti'nde Ekim ayı son haftasında düzenlenecek olan su ürünleri sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan "China Fisheries & Seafood Expo 2023 fuarına" standlı katılım sağlayarak Türk Somonunun Uzak Doğu pazarlarında tanıtımını yapacak.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin deniz üssü olarak bilinen Şantung Eyaletinin ticaret ve finans merkezi olan Qingdao şehrinde düzenlenecek fuara DKİB organizasyonunda Su ürünleri Ur-Ge projesinde yer alan ve su ürünleri ihracatı yapan 9 firma katılım sağlayarak standlarında ürünlerini sergileyecek.

Küresel balıkçılık endüstrisindeki önemli ticari faaliyetlerden biri olan ve 26. kez düzenlenecek olan Qingdao Balıkçılık Fuarı, küresel balıkçılık ticaretinin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynuyor ve dünyanın tüm ülkelerinden ilgi ve katılım görüyor. Bu kapsamda, dünyanın en büyük 7. limanına ev sahipliği yapması nedeniyle ticaret şehri olarak anılan, Çin'in aktif su ürünleri pazarı olarak su ürünleri ticareti ile ön plana çıkan Qingdao şehrinde gerçekleştirilecek China Fisheries & Seafood Expo 2023 fuarında 45 bin metrekare alanda 88 ülkeden BİN 500 katılımcının stant açması bekleniyor.



"Kişi başına yıllık su ürünleri tüketim miktarı Çin'de 37 kg gibi yüksek bir seviyede ama ülkemizden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı istenilen düzeyde değil"



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan konu hakkında yaptığı değerlendirmelerde, "DKİB Su Ürünleri UR-GE projesi katılımcıları olarak kümeleme çalışmalarının sonucunda bir güç birliği oluşturduk ve DKİB'in de katkısıyla önemli bir marka oluşturarak Türk somonunun uluslararası pazarlarda marka bilinirliğine önemli bir katkı sağladık. Katılım sağladığımız yurt dışı fuarlarda Turkish Salmon from Black Sea markası altında ürünleri sergileyerek çok güzel geri dönüşler aldık ve firmalarımıza önemli bağlantılar yapma fırsatı sunduk. Pazar çeşitliliğinin artırmak ve önemli miktarda su ürünleri tüketimi bulunan Uzak Doğu pazarlarında da bu başarının sürdürülmesi için bu kez rotamızı Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirdik Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk Somonunun beğeniyle tüketiliyor ve talep her geçen gün artıyor. Ancak dünyanın en fazla su ürünleri ithalatı yapan 2. ülkesi olması ve kişi başına yıllık su ürünleri tüketim miktarının 37 kg gibi yüksek bir seviyede bulunmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ülkemizden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatının henüz düşük düzeyde bulunması bize Çin pazarında daha aktif tanıtım yapılması gerektiğini gösterdi. Sektör fuarları bir yandan sektör trendlerini ve altyapısını yerinde incelenmesine fırsat yaratırken diğer yandan da yeni alıcılarla buluşmamıza olanak sağlıyor. Bu kapsamda hem Çin hem de diğer Uzak Doğu ülkelerinden yoğun ziyaretçi alan Çin Halk Cumhuriyeti Qingdao Balıkçılık Fuarında önemli bir kazanım sağlamayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.