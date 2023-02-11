Su ürünleri üretiminde karşılıklı fesh hakkı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Su ürünleri avcılığı veya yetiştiriciliği yapılan kaynaktaki su miktarının, üretim veya avcılık yapılamayacak kadar azaldığı veya tamamen kuruduğu hallerde kiracının talep etmesi durumunda, kiralamayı yapan il müdürlüğünce, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak, valinin onayı ile tespit komisyonu kurulacak.

Komisyonca yerinde inceleme yapılarak hazırlanacak teknik raporda, su miktarındaki azalma veya kurumaya dair tespitin yer alması durumunda, istihsal faaliyetine ara verildiği tarih ile tekrar istihsal faaliyetinin başladığı tarih arasındaki işlemiş kira bedelinin kiracıdan alınmamasına valilik tarafından karar verilecek.

SU MİKTARINDAKİ AZALIŞIN TESPİTİ DURUMUNDA

Su miktarındaki azalma veya tamamen kurumanın teknik rapor ile tespit edilmesinden sonra kiracının talebi ile sözleşme, tazminat ödenmeden, karşılıklı feshedilebilecek. Su miktarının azalmasına bağlı olarak üretim miktarındaki dalgalanma nedeniyle kira bedelinde değişiklik yapılmayacak.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ve devam eden kira sözleşmelerinde kiracının talebi olması ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde kira sözleşmesi yenilenebilecek.