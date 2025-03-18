Şubat ayı konut fiyat endeksi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Endeks, 2025 Şubat itibarıyla 170,5 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda incelendiğinde, konut fiyatları nominal olarak yüzde 31,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel bazda yüzde 5,6 oranında geriledi.

TCMB açıklamasında, "Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 170,5 seviyesinde gerçekleşmiştir" denildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde değerlendirildiğinde, Şubat ayında konut fiyatları İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3, İzmir'de ise yüzde 3,8 oranında arttı.

Yıllık bazda ise İstanbul'da konut fiyatları yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2, İzmir'de ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

TCMB verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında nominal artış sürerken, yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlar reel bazda gerileme eğilimi gösteriyor.