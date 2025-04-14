Şubatta cari açık 4.4 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 5 milyar 730 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 12.8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58.8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16.4 milyar dolarlık açık oluştu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler şubatta 2 milyar 453 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 167 milyon dolar ve 2 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

RESMİ REZERVLER AZALDI

Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4.8 milyar dolar, net portföy yatırımları 15.2 milyar dolar, krediler 37.7 milyar dolar ve ticari krediler 400 milyon dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 13.4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16.5 milyar dolar oldu. Şubatta doğrudan yatırımlar kaynaklı 11 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 2 milyar 566 milyon dolarlık net giriş oldu. Yurt dışı yerle- şiklerin toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları 550 milyon dolar arttı. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 899 milyon dolar net azalış oldu.