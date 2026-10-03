Sucukta bu markalara dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde ortaya çıkan yeni sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi. Sucuktan peynire tereyağından yoğurda birçok markanın ürünü ifşa oldu.

NAMLI ET TANZİM DE VAR

Bursa'da üretilen bir dana sucuk "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine girdi. Bakanlığın açıkladığı listeye göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İmren Kasap'a ait ısıl işlem görmüş dana sucukta tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Ürün bu tespitin ardından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yayımlandı. Bakanlığın sınıflandırmasında at, eşek ve katır tek tırnaklı hayvanlar arasında yer alıyor. Bursa Nilüfer'deki Namlı Et Tanzim ile Bursa Osmangazi'de faaliyet gösteren Örnek Kasap Cemiloğulları'nın ısıl işlem görmüş dana sucuklarında da uygunsuzluk tespit edildi. Listeye giren diğer iki ürün ise piliç sucuk oldu. Konya Akşehir'de faaliyet gösteren Kısmetoğlu Beyti ile Kütahya merkezdeki Karacahisar'ın ısıl işlem görmüş piliç sucukları da taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler arasında yer aldı.

MANDA YERİNE İNEK YOĞURDU

Safimis markalı "%100 Manda Yoğurdu" ürününde inek sütü tespit edildi. Bazı peynirlerde bitkisel yağ ve eritme tuzu, bir peynir ürününde nişasta, bazı tereyağlarında ise süt yağı harici yağ belirlendi. İlayda Çiftliği, Tatsan ve Kınalı Kuzu markalı kaşar peynirlerde bitkisel yağ, düşük yağ oranı ve eritme tuzu gibi uygunsuzluklar tespit edildi. Yiğitbey Mandıra ve Kağanzade markalı tereyağlarında ise süt yağı harici yağ bulunduğu belirlendi.

ZEYTİNYAĞI YERİNE TOHUM YAĞI

8 zeytinyağı kaydında ürüne tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Ayvalık Köy Kooperatifi markalı naturel sızma zeytinyağı, Vakıfbirlik ve Dededen Toruna Gurme Ayvalık gibi markaların ürünlerinde tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca etiketsiz olarak satılan farklı zeytinyağlarında da aynı uygunsuzluk tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör