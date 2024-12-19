Sucukta domuz eti kıymada sakatat çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini yeniden güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri tek tek deşifre edildi. Market raflarındaki 11 bal sahte çıkarken bir kasapta satılan dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi. Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi. Bakanlık, Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine 'domuz eti' tespit edildiğini açıkladı. Domuz eti ihlallerine yönelik diğer bildirim ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 29 artışla 836'ya yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile balda taklit ve tağşiş tespiti, hazır kıymada sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.