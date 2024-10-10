Sucuktan sonra dönerde de domuz eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit- tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı. Taklittağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı işletme dahil edildi. İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.Köfteci Yusuf'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise ürünlerde domuz eti kullanılmadığı, ürünlerden numune alma işlemleri sırasında yapılan birçok teknik hatanın analiz sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırdığı ifade edildi. Açıklamada, "280 şubesi bulunan ve 12 bin personel istihdam eden şirketimizde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir" değerlendirmesinde bulunuldu.Öte yandan, bünyesindeki hamburger zinciri Arby's şubelerinden biri nedeniyle bakanlığın tağşiş listesine giren Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den de Köfteci Yusuf benzeri açıklama geldi. Tab Gıda, Kayseri'deki bir Arby's restoranında dana eti ürününde kanatlı eti çıktığı iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Numenu alınırken, ortak ekpan kullanımı sebebiyle et ürününe tavuk geninin bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit ettik. Numune alım işleminin usule uygun olarak tekrarlanmasını istedik" denildi.