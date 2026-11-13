“Sunduğumuz güvence ve deneyimle ayrışıyoruz”

Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımıyla sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Ray Sigorta, son dönemde art arda müşterileriyle buluşturduğu KaskoBLACK, LimitsizİMM ve Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası ürünleriyle bu boşlukların her birine çözüm üreterek araç sahiplerine tek çatı altında bütüncül bir güvence sunuyor. Premium segmente özel geliştirilen KaskoBLACK, marka fark etmeksizin 0–3 yaş araçlara ilk üç yıl boyunca "Yeni Değer Klozu" güvencesi sunuyor ve olası bir tam hasar durumunda aracın kaza tarihindeki güncel sıfır kilometre bedeli karşılanıyor. Onarım süreci tamamlanana kadar gün sınırı olmaksızın segmente uygun ikame araç sağlayan KaskoBLACK, İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), anahtar kaybı ve yanlış akaryakıt dolumu gibi teminatlarda, muafiyetsiz yapısıyla kasko genel şartlarındaki temel istisnalar dışında kalan tüm zararları karşılıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Oto branşında rekabet yoğun, herkesin aynı ürünü sattığı bir pazarda ise konu fiyata indirgeniyor. Biz oyunu böyle oynamamayı tercih ettik. Bunun yolu da ürün farklılaştırmasından geçiyor. KaskoBLACK, LimitsizİMM ve Trafik Tamamlayıcı Sorumluluk Sigortası'nı tek tek değil, birbirini tamamlayan bir bütün olarak tasarladık. Kendi aracınızın hasarı, karşı tarafa verdiğiniz zarar, kaza sonrasında ortaya çıkan ek giderler… Bugün bu başlıkların hepsinde bir çözümümüz var. Şu anda oto tarafındaki teminat açıklarını 360 derece kapatan tek sigorta şirketi Ray Sigorta. Müşterilerimizin trafikte 'acaba bir şeyi eksik mi bıraktım' diye düşünmesini istemiyoruz. 'Farklı bir sigorta' derken kastettiğimiz tam olarak bu: fiyatla değil, sunduğumuz güvence ve deneyimle ayrışmak. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sigorta söz konusu olduğunda 'Ray Sigorta bize yeter' diyebileceği noktaya ulaşmak için çalışıyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör