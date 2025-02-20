SunExpress 2025 yılında 15 yeni noktaya uçacak

Havayolu şirketinin kuruluşunun 35'nci yıl dönümü kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliğe turizm ve havacılık sektöründen çok sayıda kişi katıldı. 'Güneş ve Ötesine 35 Yıl' temalı özel konferansta açıklamalarda bulunan CEO'su Max Kownatzki, SunExpress'in hikayesi 35 yıl önce, Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla gerçekleştirilen charter uçuşlarla başladığını, Bugün ise 150 milyondan fazla yolcunun hizmet ederek 'Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu' unvanını sahip olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'NİN TURİZM ELÇİSİYİZ

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, konuşmasında şunları söyledi:

"Uçuşlarımızla sadece şehirleri birbirine bağlamıyoruz. Kültürleri, aileleri ve arkadaşları bir araya getiriyoruz. Üç kıtada 200'den fazla destinasyona sunduğumuz uçuşlarla Türkiye'nin turizm elçisi misyonuyla çalışıyoruz. Bu başarı bir tesadüf değil; her bir çalışanımızın emeği, yolcularımızın güveni ve değerli iş ortaklarımızın desteğiyle elde ettiğimiz bir sonuçtur. Yolculuğumuzun bir sonraki bölümüne başlarken, geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, turizm ve havacılık sektörü için büyümeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz."

ÖN REZARVASYONDA YÜZDE 27'LİK ARTIŞ VAR

Kownatzki, "Geçtiğimiz yıl bugüne kadarki en geniş uçuş ağımızla 15 milyona yakın yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştık. Bu yaz için koltuk kapasitemizi pandemi öncesine göre neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Türkiye'ye yönelik seyahat talebi çok güçlü. Şimdiden 2024 yılına kıyasla yaz için olan ön rezervasyonlarda %27'lik bir artış gördük" dedi.

MÜKEMMEL HİZMET SÖZÜMÜZÜ TUTMAYA DEVAM EDİYOR

SunExpress CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ise "SunExpress olarak, 35 yıldır yolcularımıza verdiğimiz güven, konfor, emniyet ve mükemmel hizmet sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bu kararlılığımız, bir hava yolu olarak bizi çok önemli ve farklı bir noktaya taşıdı. Türkiye'nin hizmet ihracatına yaptığımız güçlü katkı, büyüyen filomuz ve artan uçuş noktalarımızla Türkiye'nin ekonomisini, turizmini ve havacılık sektörünü desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

KONFERANSTA ARTAN TALEPLER DEĞERLENDİRİLDİ

Antalya'da düzenlenen konferansta, Türkiye turizminin yükselen rolü, havalimanı ve altyapıya yapılan yatırımların turizm sektörünün gelişimine sağladığı katkılar ve Türkiye'ye yönelik artan talep değerlendirildi. Bununla birlikte zengin tarihi mirası ile kültür turizmi, yöresel lezzetleri ile gastronomi ve golf gibi farklı spor alanlarında Türkiye'nin barındırdığı fırsatlar ele alındı. Avrupa ve Türkiye'den sektör paydaşlarının görüş ve deneyimlerini aktardığı oturumlar, Türkiye turizminin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna dair değerli içgörüler sundu.

15 YENİ DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLAYACAK

SunExpress, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 85'e çıkarıyor. Hava yolu, 2025 yazında 15 yeni dış hat noktası ile uçuş ağını daha da genişletiyor. SunExpress bu yaz Antalya'dan Glasgow, Liverpool, Amman ve Kişinev'e; İzmir'den Cork'a; Dalaman'dan Londra Stansted, Glasgow ve Newcastle'a; Balıkesir'den Stuttgart'a; Bursa'dan Düsseldorf ve Stuttgart'a; Ordu-Giresun'dan Düsseldorf'a; Erzurum'dan Düsseldorf'a; Kayseri'den Hannover ve Londra Stansted'e yeni uçuşlar başlatıyor.