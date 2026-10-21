SunExpress 9 ayda 12,5 milyon yolcu taşıdı

SunExpress, Nisan-Eylül dönemini kapsayan 2026 yaz sezonunda, Türkiye ile ana pazarı olan Almanca konuşulan ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 6,5 milyon yolcu taşıdı.

KIŞ SEZONUNU İÇİN 4,5 MİLYON KOLTUK KAPASİTESİ

SunExpress, 2026 - 2027 kış sezonu için yaklaşık 4,5 milyon koltuk kapasitesi sunuyor. Avrupa ile Türkiye arasında hava ulaşımında köprü görevi üstlenen hava yolu, bu dönemde sunduğu kapasite ile Almanya'dan Türk Rivierası ve Anadolu'ya seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 80'ini taşımayı öngörüyor. Türkiye kış aylarında ziyaretçiler için aile ve arkadaş ziyaretlerinin yanı sıra golf, hiking ve bisiklet sporları ile kültür ve gastronomi turizmi açısından de cazip seçenekler sunuyor.

2027 YAZ SEZONUNDA 9 YENİ ROTA

SunExpress, 2027 yaz sezonunda 9 yeni rotayı daha hizmete sunuyor. Bu kapsamda Dalaman'dan Hannover ve Viyana'ya, Bodrum'dan Köln'e, Antalya'dan Weeze ve Almatı'ya, İzmir'den ise Astana, Bükreş ve Kişinev'e direkt seferler düzenliyor. Ayrıca hava yolu, Ekim 2026'da başlayan Dalaman-Leipzig hattını 2027 yaz sezonunda da sürdürmeyi planlıyor.

86 uçaktan oluşan filosuyla faaliyet gösteren SunExpress, filo modernizasyon programı kapsamında 2027 yılında 11 yeni uçağı teslim almayı planlıyor. Hava yolunun Boeing'e verdiği mevcut siparişler kapsamında teslim alacağı toplamda 64 uçak bulunuyor.

SunExpress, yeni uçakların filo kapasitesini artırmak veya mevcut filosunu yenilemek amacıyla kullanılmasına pazar koşullarına göre karar verecek. Bu yaklaşım, şirketin değişen koşullara göre filo planlamasında esnekliğe sahip olmasına destek olacak.

SunExpress CEO'su Marcus Schnabel, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemde performansımız, zorlu koşullara rağmen Türkiye'ye yönelik seyahat talebinin seyrini koruduğunu gösteriyor. Doluluk oranlarımızın yanı sıra, ana pazarlarımızda yaz sezonunda talebin olumlu seyretmesi ve 2027 yılına yönelik erken rezervasyonlardaki istikrarlı tablo, planlarımız doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Aynı zamanda misafirlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz; uçuş ağımızı genişletiyor, filomuzu yeniliyor ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Çalışmalarımızla sürdürülebilir büyümemizi desteklerken, Almanca konuşulan ülkeler (Almanya, Avusturya ve İsviçre) ile Türkiye arasındaki lider tatil hava yolu konumumuzu da güçlendiriyoruz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör