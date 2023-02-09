SunExpress deprem bölgesinden dört binden fazla kişiyi tahliye etti

Firma tarafından, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 63 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla önümüzdeki günlerde de resmî kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürecek.



SunExpress, dün deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023'e kadar ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.