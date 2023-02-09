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Giriş Tarihi: 9.2.2023 16:17

SunExpress deprem bölgesinden dört binden fazla kişiyi tahliye etti

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 60 özel uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Düzenlediği özel uçuşlarda iki binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan firma, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen dört binden fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

DHA
SunExpress deprem bölgesinden dört binden fazla kişiyi tahliye etti

Firma tarafından, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 63 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla önümüzdeki günlerde de resmî kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürecek.

SunExpress, dün deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdiğini açıkladı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023'e kadar ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.

BİLET DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTAL HAKKI GENİŞLETİLDİ

SunExpress, 21 Şubat 2023 tarihine kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan "Rezervasyonlarım" adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden yapılabiliyor.

ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI YÜKSELTİLDİ

SunExpress ayrıca deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.

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SunExpress deprem bölgesinden dört binden fazla kişiyi tahliye etti
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