SunExpress kış turizmini uçuracak

Türk turizm sektörü, 60 milyon turist hedefine koşar adım ilerliyor. Yaz sezonunu ekim sonuna uzatan sektör, kış için de çalışmalarını hızlandırdı. Yoğun talep havayolu firmalarında kapasite artışlarını beraberinde getirdi. Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortak kuruluşu olan SunExpress, yüksek talep karşısında 2 bini aşkın uçuşla kapasite artışına gitti. Şirket, turizmi tüm yıla yaymak amacıyla kış kapasitesini de artırarak uçuş ağına 15 yeni rota ekledi.SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, şirketin Antalya'daki merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2023 yılı performansı ve kış sezonu planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 88'lik doluluk oranına ulaştıklarını ve 10 milyona yakın yolcu taşıdıklarını anlatan Kownatzki, "Güzel bir yaz sezonu geçirdik. Bu yüksek talebin devamı için kış sezonuna yönelik de kapasite artışına gittik. Bu kapsamda 2 binden fazla ek uçuş planladık. Eylül-aralık dönemi için 500 binden fazla ek koltuk sunuyoruz" dedi. Bu yıl yolcu trafiğinde hedeflerinin üzerinde bir performans gösterdiklerinin altını çizen Kownatzki, "Yıl sonunda 12 milyon yolcu hedefimizi aşacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Kownatzki, bu kış Üsküp, Abu Dabi, Şarm El-Şeyh, Sofya, Krakow ve Kıbrıs gibi yeni destinasyonları Antalya ve İzmir ile bağlayacaklarını bildirdi.Önümüzdeki dönemde sezonsallık etkisini dengeleyici ek aksiyonlar aldıklarını belirten Kownatzki, şöyle konuştu: "Bunun bir parçası olarak South African Airways ile damp lease anlaşması imzaladık. Bu kapsamda iki Boeing 737-800 tipi SunExpress uçağı, South African Airways'in Johannesburg merkezli uçuşlarında hizmet verecek. İlk uçak ekim ortası itibarıyla, ikinci uçak ise kasımda operasyona başlayacak."2018'den beri Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı'nı yürüttüklerini anlatan Kownatzki, "Buradan mezun olanlara iş garantisi sağlıyoruz. 5 yılda 160 pilot yetiştireceğiz. 2024 yaz sezonu için de 160 pilot ve 400 kabin memuru istihdam edeceğiz" dedi.Kownatzki,Kovid-19 Eris varyatının havayolu şirketleri tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Seyahatte bir kısıtlama olacağı yönünde bir işaret yok" dedi. Halka arza yönelik bir planlarının olup olmadığı yönündeki soruya ise Kownatzki, şu yanıtı verdi: "33 yıldır bu pazardayız. Uluslararası havayolu olarak çok başarılıyız. Mali açıdan anlamlı olabilir ama bu Lufthansa ve THY'nin vereceği bir karar."Artan maliyetlerin ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Kownatzki, "Yüzde 35-40 gibi bir artış söz konusu ve bunlar enflasyon ile açıklanamaz. Bu artışı müşteriye yansıtamıyoruz" dedi. Kownatzki, 2024 rezervasyonlarının 2023 ön rezervasyonlarının yüzde 20 üzerine çıktığını belirtti. 42 adet Boeing uçak siparişlerinin olduğunu da söyleyen Kownatzki, "Bunların 9 tanesi teslim edildi. 33 uçak daha gelecek" dedi.