SunExpress’in Hatay Havalimanı’ndan uçuşları yeniden başladı

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, depremin ilk gününden itibaren 186 yardım uçuşu gerçekleştirdi ve afetten etkilenen yaklaşık 11 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Bu seferlerle yaklaşık 5 bin arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibi deprem bölgesine ulaştırılırken, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 166 ton yardım malzemesi de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşındı.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına da devam ediyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için 20 Şubat'a kadar ücretsiz olarak bilet rezervasyonu yapılabilecek.