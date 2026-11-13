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Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:51

SunExpress'in Şam uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kış uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir'den Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuş başlattı.

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SunExpress’in Şam uçuşları başladı
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Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress yapılan açıklamaya göre, Antalya'dan Şam'a ilk uçuşunu dün gerçekleştiren SunExpress, bu hatta perşembe ve cumartesi günleri yolcularına direkt ulaşım imkanı sunuyor.

İzmir-Şam uçuşlarına ise bugün başlayan hava yolu, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki sefer düzenleyecek.

Kış sezonunda İzmir'den Halep'e uçuşlarına devam eden şirket, yeni hatlarıyla Türkiye ile Suriye arasındaki hava yolu bağlantılarını genişletmeye devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #LUFTHANSA #ŞAM #SUNEXPRESS #THY
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SunExpress'in Şam uçuşları başladı
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