‘Süper Platform’la ekran akıllanıyor

Türkiye'nin dijital içerik platformu TV+, her TV'yi akıllı televizyona dönüştüren TV+ PRO ürünü ile platform yayıncılığında yeni bir dönem başlatıyor. TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, zenginleşen içerikler ve yenilikçi teknolojilerle platform pazarında yeni bir dönem başladığını söyledi. Gökçe, "Hedefimiz TV+'ı gelişim alanlarıyla farklılaştırarak her şeyin bir arada olduğu bir 'platformlar merkezine' dönüştürmek. Bu yolda büyük adımı da TV+ PRO ürünüyle attık. Tüm dijital platform uygulamalarının bulunduğu içerikleri, izleyiciye tek bir kutu üzerinden sunacağız" diye konuştu.