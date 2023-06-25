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Giriş Tarihi: 25.6.2023

‘Süper Platform’la ekran akıllanıyor

‘Süper Platform’la ekran akıllanıyor
Türkiye'nin dijital içerik platformu TV+, her TV'yi akıllı televizyona dönüştüren TV+ PRO ürünü ile platform yayıncılığında yeni bir dönem başlatıyor. TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, zenginleşen içerikler ve yenilikçi teknolojilerle platform pazarında yeni bir dönem başladığını söyledi. Gökçe, "Hedefimiz TV+'ı gelişim alanlarıyla farklılaştırarak her şeyin bir arada olduğu bir 'platformlar merkezine' dönüştürmek. Bu yolda büyük adımı da TV+ PRO ürünüyle attık. Tüm dijital platform uygulamalarının bulunduğu içerikleri, izleyiciye tek bir kutu üzerinden sunacağız" diye konuştu.
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‘Süper Platform’la ekran akıllanıyor
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